Putin'in Suriye temsilcisi Aleksandr Lavrentyev Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi... Rus heyeti 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olacak. Ankara-Şam arasında temas sağlanacak mı? Suriye'ye kara operasyonuda masada olacak? Tel-Rıfat'ta verilen sözler tutulur mu? Rus diplomat Lavrentyev Suriye ajandasıyla görüşmeler yapacak. A Haber Ankara Haber Şefi Muhammed Emin Karadağ detayları aktardı. Karadağ, "Uzun süredir konuşuluyor. Suriye’ye kara harekatı başlayacak mı? Ne zaman başlayacak ve kapsamı ne olacak? İşte bu soruların ışığında Türkiye önemli kritik bir ziyaretçiyi ağırlayacak. Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev yarın Türkiye’ye geliyor. Bu da Ankara – Şam ilişkilerinde her an önemli gelişmelerin olabileceğinin de bir göstergesi olarak ifade ediliyor. Rus diplomatın gündeminde elbette ki Suriye gündem maddesi ön planda olacak. İstanbul’da yarın ve sonraki gün önemli gelişmeler yapacak." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN