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Putin'den Ermenistan'a Azerbaycan çağrısı: Saldırıları durdurun!

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Giriş: 27.09.2020 21:49
Güncelleme:27.09.2020 21:49
Ermenistan tarafından sabah saatlerinde Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan topraklarına yönelik başlatılan saldırı sonrası Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri harekete geçmiş ve işgal edilen 7 köyü girilen sıcak çatışmalar sonrası kurtarmıştı. Türkiye'nin de desteğini alan Azerbaycan, işgalci Ermenistan askerlerine yönelik karşı operasyonlara başlayım ülke genelinde 24 saat boyunca 'savaş ilanı' etmesinin ardında Ermenistan panikledi ve Rusya'ya sığındı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla aradı ve bölgedeki son gelişmeleri aktardı. Yaşananlar üzerine Putin'in, Paşinyan'a bölgede tansiyonun yükselmesinden Rusya'nın rahatsız olduğunu ve çatışmaların durdurulması konusunda çağrı yaptı. Görüşmenin aytıntılarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında anlattı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefonda görüştü.

Görüşmede, Dağlık Karabağ'da yaşanan son olayların ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Rusya tarafı, büyük çaplı askeri çatışmaların devam etmesi nedeniyle derin endişelerini dile getirdi. Görüşmede, çatışmaların daha da artmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemli olduğu ve daha da önemlisi, askeri adımların durması gerektiği kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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