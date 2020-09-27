Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan hedeflerinin vurulma anına ait yeni görüntüler yayınladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı 7 köyüm Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyururken Ermenistan hedeflerinin vurulma anına ilişkin yeni görüntüleri yayınladı. İşte Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgalci Ermenistan hedeflerini yerle bir ettiği o anlar.

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın web sitesinden paylaşılan görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait hedeflerin vurulma anı görülüyor.

Sabah saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.