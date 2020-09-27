AB'den Azerbaycan Ermenistan açıklaması

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Avrupa Birliği'nden Azerbaycan Ermenistan açıklaması: Endişeliyiz

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Giriş: 27.09.2020 20:41
Güncelleme:27.09.2020 20:43
Avrupa Birliği, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalar sonrası ilk açıklama geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı yazılı açıklamada yaşanan çatışmalardan endişe duyduklarını bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar canlı yayında aktardı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yazılı açıklamasında, Dağlık Karabağ'daki cephe hattında çıkan çatışmalarda asker ve sivil can kayıpları olmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

AB: ÇATIŞMALAR DURDURULSUN

"AB, çatışmaların acilen durdurulması, gerginliğin düşürülmesi ve ateşkesin sıkı şekilde gözlenmesi çağrısında bulunmaktadır." ifadesini kullanan Borrell, tarafların Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu himayesinde ön şartsız olarak müzakerelere dönmesinin acil önem taşıdığını kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının da sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği ifade edilmişti.

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