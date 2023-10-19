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Putin'den Doğu Akdeniz'e donanma gönderen ABD'ye gözdağı: Hepsi füzelerimizin menzilde

A Haber
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Giriş: 19.10.2023 15:54
Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar sürerken ABD'nin Doğu Akdeniz'e donanma gemilerini göndermesine Rusya'dan misilleme geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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