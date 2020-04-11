Provokatörler yine iş başında! İstanbul'daki bu görüntüleri 'Ekmek Kavgası' diye servis etmişlerdi... Gerçek ortaya çıktı | Video

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde dün sosyal medyada yayılan ve "Ekmek kavgası çıktı" diye sunulan görüntülerin trafik kazası sonrası çıkan bir kavga olduğu ortaya çıktı. Gerçek, olayın yaşandığı caddedeki bir mekanın güvenlik kameraları ile ortaya çıktı. Motosikletli iki kişinin arkasından bir otomobilin vurması sonrası çıkan kavga, provokatörlerden tarafından "Sosyal medyada ekmek kavgası" olarak sunulmuştu.

İstanbul Bayrampaşa'daki ekmek kavgası diye sunulan kavganın trafik kazası sonrası ortaya çıktığı belirlendi. Motosikletli iki kişi yolda ilerlerken, arkadan bir otomobilin motosiklete vurması sonrası yaşanan kavga yakın bir mekânın kamera görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada ekmek kavgası olarak sunulan görüntüler muhalif kesimler tarafından ekmek kavgası olarak sunmuştu.



TRAFİK KAZASI SONRASI KAVGA ÇIKTI

İstanbul'daki Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde çıkan kavgada kavganın yaşandığı yakın bir mekânın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada paylaşın görüntüde görüntüyü anlatan vatandaş, "Dün akşam ekmek kavgası dedikleri olay, motorlu gelecek, iyi bakın ve araba vurdu. Motorlu uçtu. Kavga başlıyor. Ekmek kavgası dedikleri olay budur. Tamamen trafik kazasıdır. Buradan vatandaşlar geliyor, ekmek sırasındaki insanlar ve kavga başlıyor. Buyurun. Ekmek sırasında çıkan bir kavga değildir, trafik kazasında çıkan bir kavgadır" diye anlattı.