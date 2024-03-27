Provokasyon Almanya'ya sıçradı! Türk Konsolosluğu'na alçak saldırı: Ellerde taş ve sopalar....

Son dakika... Sosyal medyaya düşen görüntülere göre, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Hannover kentinde Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na terör örgütü sempatizanları tarafından taşlı saldırı girişiminde bulundu. Saldırganlar taş ve sopalarla Türkiye'nin Başkonsolosluk binasına saldırıda bulunarak zarar vermeye çalıştı.

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