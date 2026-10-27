Güneşin Doğduğu Yer 7. Bölüm Yeni Fragmanı

atv'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in 7. bölümünün yeni fragmanı yayınlandı: "Velev ki gitmedin, bir de bakmışsın oğlunun başına bir kaza gelmiş..."