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Güneşin Doğduğu Yer 7. Bölüm Yeni Fragmanı
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Güneşin Doğduğu Yer 7. Bölüm Yeni Fragmanı

atv'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in 7. bölümünün yeni fragmanı yayınlandı: "Velev ki gitmedin, bir de bakmışsın oğlunun başına bir kaza gelmiş..."

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