Gaziantep'te aslanlarla burun buruna! Yırtıcı Adası'nda ziyaretçilere heyecan dolu deneyim

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda hayata geçirilen "Yırtıcı Adası" projesi, ziyaretçilere aslanları yalnızca cam duvarın ardından birkaç adım mesafeden gözlemleme fırsatı sunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda oluşturulan adada, 4'ü genç olmak üzere toplam 14 aslan bulunuyor. Aslanların doğal yaşam ortamlarını andıran özel alanda hayvanların hareketlerini ve günlük yaşamlarını yakından izleyen ziyaretçiler, özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği projeden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.