-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Gaziantep'te aslanlarla burun buruna! Yırtıcı Adası'nda ziyaretçilere heyecan dolu deneyim
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Gaziantep'te aslanlarla burun buruna! Yırtıcı Adası'nda ziyaretçilere heyecan dolu deneyim

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda hayata geçirilen "Yırtıcı Adası" projesi, ziyaretçilere aslanları yalnızca cam duvarın ardından birkaç adım mesafeden gözlemleme fırsatı sunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda oluşturulan adada, 4'ü genç olmak üzere toplam 14 aslan bulunuyor. Aslanların doğal yaşam ortamlarını andıran özel alanda hayvanların hareketlerini ve günlük yaşamlarını yakından izleyen ziyaretçiler, özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği projeden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Yasa dışı bahiste 'Paymix' operasyonu! 6 ilde gözaltına alınan 24 şüpheliden 17'si tutuklandı
Sonraki Video
Yasa dışı bahiste 'Paymix' operasyonu! 6 ilde gözaltına alınan 24 şüpheliden 17'si tutuklandı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar