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Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Ayasofya Türkiye'nin 'Kılıç Hakkı'dır

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Giriş: 30.05.2020 20:34
Güncelleme:30.05.2020 20:39
İstanbul'un Fethi'nin 567.yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu A Haber özel yayınına katılarak Ayasofya'nın tarihteki önemini anlattı ve burada Fetih Suresi okunmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. Erhan Afyoncu, "Ayasofya'nın üzerinde Yunanistan'ın hiç bir hakkı yoktur. Ayasofya 'Kılıç Hakkı'dır. Burası tamamen Türk milletinin tasarrufuna kalmıştır." dedi.
Ayasofya Türkiye'nin kılıç hakkıdır
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