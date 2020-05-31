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Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açıldı! Efsane hocanın ailesi A Haber’e konuştu

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Giriş: 31.05.2020 16:40
Güncelleme:31.05.2020 16:52
Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Türk milletinin hizmetine sunuldu. Son teknoloji ile donatılan hastane, Türkiye’yi sağlık turizmi konusunda ileri bir seviyeye taşıyacak. A Haber, Başkan Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin içini görüntüledi. Prof. Dr. Murat Dilmener’in ailesi hissettiklerini A Haber'e anlattı. Murat Dilmener’in kızı Fulya Gençoğlu, "Çok mutluyuz. Çok gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Torunu Alara Gençoğlu ise, “Hastaneyi çok beğendik. Çok güzel bir hastane olmuş. Umarım iyi doktorlar yetişir bu hastanede. Umarım dedem onlara örnek olur.” dedi. İşte tüm detaylar...
Başkan Erdoğandan Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin açılış töreninde flaş açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNDE FLAŞ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğandan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi paylaşımı: Söz verdik açıyoruz | Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ PAYLAŞIMI: SÖZ VERDİK AÇIYORUZ | VİDEO
Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hizmete giriyor TALİMATI BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ! PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ HİZMETE GİRİYOR

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