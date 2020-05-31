Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açıldı! Efsane hocanın ailesi A Haber’e konuştu

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Türk milletinin hizmetine sunuldu. Son teknoloji ile donatılan hastane, Türkiye’yi sağlık turizmi konusunda ileri bir seviyeye taşıyacak. A Haber, Başkan Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin içini görüntüledi. Prof. Dr. Murat Dilmener’in ailesi hissettiklerini A Haber'e anlattı. Murat Dilmener’in kızı Fulya Gençoğlu, "Çok mutluyuz. Çok gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Torunu Alara Gençoğlu ise, “Hastaneyi çok beğendik. Çok güzel bir hastane olmuş. Umarım iyi doktorlar yetişir bu hastanede. Umarım dedem onlara örnek olur.” dedi. İşte tüm detaylar...