Başkan Erdoğan'dan Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan. 45 gün sürede tamamlanan 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuşuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;



Murat Dilmener hocamız insanlara hizmet etmeyi hayat gayesi haline getirmiş gerçek bir gönül adamıydı. Hocamızın ismi gönüllerde hep yaşayacaktır. Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir.



Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum. Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık.



(Acil durum hastaneleri) Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır. Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık. Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz.