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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs salgını iki seneye mevsimsel hastalığa dönecek

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Giriş: 19.05.2020 22:45
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Salgının iki sene içerisinde mevsimsel bir hastalığa dönüşeceğini belirten Ceyhan, vatandaşları dikkatli olması hususunda uyardı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs salgını iki seneye mevsimsel hastalığa dönecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs salgını iki seneye mevsimsel hastalığa dönecek
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