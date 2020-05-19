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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs salgını iki seneye mevsimsel hastalığa dönecek
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Salgının iki sene içerisinde mevsimsel bir hastalığa dönüşeceğini belirten Ceyhan, vatandaşları dikkatli olması hususunda uyardı.