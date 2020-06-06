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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 6 Haziran koronavirüs tablosunu değerlendirdi: Güvenli bölgedeyiz |Video
Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 6 Haziran Cumartesi gününe ait açıkladığı koronavrüs verilerini değerlendirdi. Prof. Ceyhan, halen güvenli bölgede olunduğunu ve aktif vaka sayısının düşmeye devam etmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.
6 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Haziran koronavirüs vakalarına ait verileri paylaştı. 5 Haziran tarihinde 18 kişini hayatını kaybetmişti bugün bu sayı 3 kişi daha arttı ve 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 35.846 kişiye test yapıldı 878 yeni vaka tespit edildi. 1.922 kişinin daha iyileştiği verilerde ise toplam iyileşen kişi sayısı 135.322'ye yükseldi.