Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 6 Haziran koronavirüs tablosunu değerlendirdi: Güvenli bölgedeyiz |Video

Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 6 Haziran Cumartesi gününe ait açıkladığı koronavrüs verilerini değerlendirdi. Prof. Ceyhan, halen güvenli bölgede olunduğunu ve aktif vaka sayısının düşmeye devam etmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 6 Haziran Cumartesi gününe ait açıkladığı koronavrüs verilerini değerlendirdi. Prof. Ceyhan, halen güvenli bölgede olunduğunu ve aktif vaka sayısının düşmeye devam etmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

6 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Haziran koronavirüs vakalarına ait verileri paylaştı. 5 Haziran tarihinde 18 kişini hayatını kaybetmişti bugün bu sayı 3 kişi daha arttı ve 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 35.846 kişiye test yapıldı 878 yeni vaka tespit edildi. 1.922 kişinin daha iyileştiği verilerde ise toplam iyileşen kişi sayısı 135.322'ye yükseldi.