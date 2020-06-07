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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan canlı yayında ağustos uyarısı! Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? |Video

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Giriş: 07.06.2020 10:53
Güncelleme:07.06.2020 11:03
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 6 Haziran tarihine ait açıklanan son koronavirüs verilerini değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta günlük yeni vaka sayısının 4-6 hafta arasında 10’lu sayıların altına ineceğini açıklayan Prof. Dr. Ceyhan yeni tarihi açıkladı ve ağustos ayını işaret etti ve vatandaşlara bir de uyarıda bulundu. Öte yandan Prof. Dr. Ceyan "Türkiye'de salgın ne zaman bitecek?" sorusuna da yanıt verdi.

Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, A Haber canlı yayınında 6 Haziran Cumartesi gününe ait açıklanan koronavirüs verilerini değerlendirdi.

TÜRKİYE'DE SALGIN NE ZAMAN BİTER? PROF. DR CEYHAN AÇIKLADI

Prof. Dr. Ceyhan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki günlük yeni koronavirüs vaka sayısının 10'un altına ineceği tarihi 4-6 hafta olarak açıklamıştı. Günlük vaka sayısındaki düşüş hızının yavaşladığını ve bu şekilde devam etmesi halinde 8-12 hafta arasında vaka sayısının 10'un altına düşeceğini söyledi. Salgının ne zaman biteceği konusunda net bir şey söylemenin zor olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ceyhan "Vaka sayısı geçen hafta sıfıra inen Çin'in Vuhan kentinde 11 milyon test yapıldı. Vaka sayısının sıfıra indiği bu kentte bile yeni vakalar tespit ettiler. Bizde de farklı gruplar seçilerek böyle bir çalışmanın yapıldığın söyledi Sayın Bakan (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca)... Bu testleri devam ettirebilirsek günlük yeni vaka sayılarındaki düşüşü hızlandırabiliriz. Böyle devam edersek ağustos ayı civarından yeni vaka sayısı 10'un altına düşer. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği takdirde bu süresinin azalacağına dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, aynı şekilde kurallara uyulmaması halinde ise bu sürenin uzayabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 6 Haziran koronavirüs tablosunu değerlendirdi: Güvenli bölgedeyiz |Video PROF. DR. CEYHAN 6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSUNU DEĞERLENDİRDİ: GÜVENLİ BÖLGEDEYİZ |VİDEO

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