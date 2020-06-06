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Son dakika: Bakan Koca 6 Haziran koronavirüs vaka sayılarını duyurdu! Ölü sayısında artış var |Video

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Giriş: 06.06.2020 21:15
Güncelleme:06.06.2020 21:19
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Haziran koronavirüs vakalarına ait verileri paylaştı. 5 Haziran tarihinde 18 kişini hayatını kaybetmişti bugün bu sayı 3 kişi daha arttı ve 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 35.846 kişiye test yapıldı 878 yeni vaka tespit edildi. 1.922 kişinin daha iyileştiği verilerde ise toplam iyileşen kişi sayısı 135.322'ye yükseldi.

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Haziran koronavirüs vakalarına ait verileri paylaştı. 5 Haziran tarihinde 18 kişini hayatını kaybetmişti bugün bu sayı 3 kişi daha arttı ve 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 35.846 kişiye test yapıldı 878 yeni vaka tespit edildi. 1.922 kişinin daha iyileştiği verilerde ise toplam iyileşen kişi sayısı 135.322'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Toplam vakaların %80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000'e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde covid-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.

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