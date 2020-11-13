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Prof. Dr. İlyas Topsakal'dan flaş açıklamalar! Türkiye Kafkasya ve Orta Asya’ya açılıyor...

A Haber
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Giriş: 13.11.2020 23:37
Güncelleme:13.11.2020 23:48
27 Eylül 2020’de başlayan ve 44 gün süren Azerbaycan’ın işgal edilen toprakları geri alma harekatı, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın çaresiz açıklamaları eşliğinde varılan Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Türkiye’nin de maddi manevi büyük desteğiyle süreci olağanüstü başarıyla yürüten Azerbaycan’ın bu kritik zaferi Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Yaşanan bu olumlu süreç Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini de artırmış durumda… Türkiye Kafkasya ve Orta Asya’ya açılıyor. Peki, bölgede neler değişsek? Tüm bu yaşananlar bağlamında tarihsel süreci A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında analiz eden Prof. Dr. İlyas Topsakal, “Biz sadece Türkiye değiliz, Hindistan’a kadar kültürel hafızamız var” dedi. İslam coğrafyalarına flaş mesajlar veren Topsakal, “Nahçivan ile Azerbaycan’ın bağlaması demek Türkiye ile artık kardeş ülkelerin arkadaki Hindistan, Afganistan ve Pakistan coğrafyası da dâhil buranın artık özgürce birbirleriyle artık gidip gelmesi demektir. Ticaretini hiç kimseye bağlı olmadan kendilerini yapıyor oluyor olması demektir. Aynı zamanda geleceğe de umutla güzellikle bakıyor demek olmalı. Bu yönüyle değerlendirilmeli. Şimdi bu zaferi taçlandırma, masada güçlü olma zamanı ve birbirimize destek olma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

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