Polisten uyuşturucu satıcılarına geçit yok! 2 tonu aşkın uyuşturucu ve 1,9 milyon hap ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, son 2 haftada 73 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 918 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 1.870 şüpheliden 1.017'si tutuklandı, 291'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.