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PMYO başvuru ücreti ne kadar, tarihi ne zaman? 2022 Polislik başvurusu nasıl, nereden yapılır?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2022 10:52
PMYO başvuru nasıl yapılır? 2022 yılında gerçekleştirilecek 2.500 polis öğrenci alımı için başvurular devam ediyor. YKS tercihlerinin başlamasının ardındna gözler TYT puanı ile girilecek 2 yıllık polislik başvurularına çevrildi. PMYO başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TYT 2 yıllık polislik taban puanları 2022 nedir? PMYO başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Polislik için şartlar ve boy sınırı nedir? İşte haberin detayları...
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