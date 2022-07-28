28 Temmuz 2022, Perşembe
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PMYO başvuru ücreti ne kadar, tarihi ne zaman? 2022 Polislik başvurusu nasıl, nereden yapılır?
PMYO başvuru nasıl yapılır? 2022 yılında gerçekleştirilecek 2.500 polis öğrenci alımı için başvurular devam ediyor. YKS tercihlerinin başlamasının ardındna gözler TYT puanı ile girilecek 2 yıllık polislik başvurularına çevrildi. PMYO başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TYT 2 yıllık polislik taban puanları 2022 nedir? PMYO başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Polislik için şartlar ve boy sınırı nedir? İşte haberin detayları...