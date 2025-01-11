Esad rejiminin devrilmesi, PKK/YPG için de Suriye'de yolun sonu anlamına geliyor. Öyle ki bu terör örgütünün tasfiyesi için hem Suriye'deki yeni yönetim hem de Türkiye kararlı bir duruş sergiliyor. PKK/YPG'nin Suriye'nin geleceğinde var olamayacağını anlatan Analiz haberimiz geliyor ekranlara...

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