PKK'yı "süpürme harekatı" mı başlıyor?

Büyük "sınır ötesi operasyon" mu geliyor? Olası operasyon nereye olacak? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN