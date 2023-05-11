11 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK'ya İlkbahar-Yaz Operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya İlkbahar-Yaz Operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.05.2023 12:39
İçişleri Bakanlığınca Eren Huzur İlkbahar-Yaz Operasyonları başlatıldı. Operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1999 ve PKK’nın kanlı katliamları!
1999 ve PKK'nın kanlı katliamları!
Oylar bu kilitli odada tutuluyor
Oylar bu kilitli odada tutuluyor
Başkan Erdoğan Ankaralılar ile buluşacak
Başkan Erdoğan Ankaralılar ile buluşacak
Fevzi Sevgili’den gönül gönüle siyaset!
Fevzi Sevgili’den gönül gönüle siyaset!
Cumhur İttifakı neden hedefte?
Cumhur İttifakı neden hedefte?
Koalisyonlar Türkiye’ye neler kaybettirdi?
Koalisyonlar Türkiye’ye neler kaybettirdi?
Genç kadına başörtüsü saldırısı
Genç kadına başörtüsü saldırısı
Deprem konutları yükseliyor!
Deprem konutları yükseliyor!
PKK’ya İlkbahar-Yaz Operasyonu
PKK'ya İlkbahar-Yaz Operasyonu
MHP Engeliler Haftası etkinliği düzenledi!
MHP Engeliler Haftası etkinliği düzenledi!
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Hangi oylar geçersiz sayılacak?
Hangi oylar geçersiz sayılacak?
Daha Fazla Video Göster