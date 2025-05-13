PKK’nın silah bırakmasının ardından Siirt Eruh!

PKK’nın silahlı saldırılarını başlattığı ilk yer olan Siirt’in Eruh ilçesi, şimdi tarihe tanıklık ediyor. A Haber, teröre ilk şehidin verildiği noktada, 41 yıl sonra halkın duygularına kulak verdi. 1984 yılında Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın’ın şehit düştüğü ilk saldırı noktasında, bugün artık silahların sustuğu, barışın konuşulduğu bir atmosfer hâkim. PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından A Haber muhabiri Yüksel Akalan, Eruh’tan halkın tepkilerini ekranlara taşıdı. O günlerin tanıkları yaşadıkları acıları anlatırken, bugün gelinen noktadan memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sürece katkı sağlayan tüm isimlere teşekkür etti. Eruhluların ortak mesajı ise netti: “Bu topraklara bir daha terör değil, huzur gelsin.”

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