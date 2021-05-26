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PKK'nın rotası Irak'a neden döndü? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de değerlenirdi
Son dönemde Suriye'den Irak'a terör akışı hızlandı. Kısa süre önce Irak'taki gücünü TSK'ya karşı koyması için Suriye'ye yönlendiren örgüt, şimdi tam tersini yapıyor. Peki ne oldu da süreç tersine döndü? PKK neden Irak'a yığınak yapıyor? Suriye'deki teröristler Irak'a mı çekiliyor? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Suriye'deki PKK yoğunlaşması çok dikkat çekmeye başladı" dedi.