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PKK'nın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor?

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 13:35
Son dakika haberi... Gara'da şehit edilen 6 sivilin ailesi, Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılmıştı. Yürekli annelerden PKK'nın kalleş katliamına sert tepki geldi. A Haber canlı yayınında konuşan anneler "acıları acımızdır" diyerek PKK illetini yeryüzünden silene kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı. Anneler akademisyenlere sanatçılara da seslenerek "bugün niye sesleri çıkmıyor?" ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerinin yürekli nöbetini görmezden gelen CHP ve İYİ Parti de eleştirildi.

Son dakika haberi... Gara'da şehit edilen 6 sivilin ailesi, Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılmıştı. Yürekli annelerden PKK'nın kalleş katliamına sert tepki geldi. A Haber canlı yayınında konuşan anneler "acıları acımızdır" diyerek PKK illetini yeryüzünden silene kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı. Anneler akademisyenlere sanatçılara da seslenerek "bugün niye sesleri çıkmıyor?" ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerinin yürekli nöbetini görmezden gelen CHP ve İYİ Parti de eleştirildi.

PKKnın kalleş mağara katliamına yürekli annelerden tepki: Akademisyenler o sanatçılar bugün niye ses çıkarmıyor? PKK'NIN KALLEŞ MAĞARA KATLİAMINA YÜREKLİ ANNELERDEN TEPKİ: AKADEMİSYENLER O SANATÇILAR BUGÜN NİYE SES ÇIKARMIYOR?
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