Son dakika haberi... Gara'da şehit edilen 6 sivilin ailesi, Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılmıştı. Yürekli annelerden PKK'nın kalleş katliamına sert tepki geldi. A Haber canlı yayınında konuşan anneler "acıları acımızdır" diyerek PKK illetini yeryüzünden silene kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı. Anneler akademisyenlere sanatçılara da seslenerek "bugün niye sesleri çıkmıyor?" ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerinin yürekli nöbetini görmezden gelen CHP ve İYİ Parti de eleştirildi.

Son dakika haberi... Gara'da şehit edilen 6 sivilin ailesi, Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılmıştı. Yürekli annelerden PKK'nın kalleş katliamına sert tepki geldi. A Haber canlı yayınında konuşan anneler "acıları acımızdır" diyerek PKK illetini yeryüzünden silene kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı. Anneler akademisyenlere sanatçılara da seslenerek "bugün niye sesleri çıkmıyor?" ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerinin yürekli nöbetini görmezden gelen CHP ve İYİ Parti de eleştirildi.