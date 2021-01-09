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PKK’nın hedefinde çocuklar var! İstismar edip organ ticareti yapıyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2021 12:42
Güncelleme:09.01.2021 12:53
Türkiye'nin barış ve huzurunu hedef alan terör örgütü PKK, yıllarca bölge halkına zulmetti. Çocuklarını ellerinden aldı, dağa kaçırdı. Eline silah verdiği çocukları çatışmalarda ön saflarda ölüme gönderen PKK, bu yöntemle bölge halkını devlete karşı düşmanlaştırmaya da çalıştı. İşte A Haber'in hazırladığı analiz haberimiz...

İşgaller, katliamlar, çatışmalar, kan, gözyaşı ve yoksulluk. Dünya barışı için büyük bir tehdit olan terör, günümüzün en ciddi sorunlarından biri.

Ve bu baş belası sorunla uzun yıllardır uğraşmak zorunda kaldı Türkiye. PKK, YPG, PYD, DEAŞ, DHKP-C ve daha nicesi. Alfabede harf bırakmayan farklı ideolojik görüşteki birçok yapı, ülkenin ve milletin başına musallat edildi.

Birden fazla cephede birden fazla terör örgütüyle mücadele etmek zorunda bırakıldı Türkiye. Türkiye'nin barış ve huzurunu hedef alan terör örgütü PKK, yıllarca bölge halkına da zulmetti. Çocuklarını ellerinden aldı dağa kaçırdı.

Terör örgütü PKK, eline silah verdiği çocukları çatışmalarda ön saflara sürüyor. Bu yöntem üzerinden de kirli bir hesap yapıyor.

Yetişkin insanları aldatmada zorluk çeken terör örgütü PKK silahlı dağ kadrosun için bu kez de çocukları hedef alıyor. Kandırılarak ya da kaçırılarak dağa götürülen çocuklar, cinsel istismara da maruz kalıyor.

Terör örgütü PKK, kaçırdığı çocukları aileleri için bir cezalandırma yöntemi olarak da kullanıyor.

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