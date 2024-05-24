PKK'nın devletleşme planı! Terör örgütü Suriye'de "seçim" yapmaya hazırlanıyor

Güvenlik kaynaklarına göre, terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyinde meşru olmayan bir yerel seçime hazırlanıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde "seçim" ile PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG Fırat'ın doğusunda kendini meşru hale getirmeye çalışıyor. PKK’nın planı ne? Bölgede hangi oyunlar oynanıyor? Bölücü örgüt Suriye'de sözde seçimle neyi hedefliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

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