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PKK'nın devletleşme planı! Terör örgütü Suriye'de "seçim" yapmaya hazırlanıyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 24.05.2024 11:37
Güvenlik kaynaklarına göre, terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyinde meşru olmayan bir yerel seçime hazırlanıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde "seçim" ile PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG Fırat'ın doğusunda kendini meşru hale getirmeye çalışıyor. PKK’nın planı ne? Bölgede hangi oyunlar oynanıyor? Bölücü örgüt Suriye'de sözde seçimle neyi hedefliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
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