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PKK'nın Almanya sorumlusu Abdullah Öcalan yakalandı

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Giriş: 13.05.2021 14:00
Güncelleme:13.05.2021 14:24
Terör örgütü PKK`nın Almanya'daki sözde sorumlularından Abdullah Öcalan tutuklandı. Öcalan hakkında federal başsavcılığın iki yıldır hakkında soruşturma yürütülüyordu. Detayları gazeteci Mehmet Çek aktardı.

Terör örgütü PKK`nın Almanya'daki sözde sorumlularından Abdullah Öcalan tutuklandı. Öcalan hakkında federal başsavcılığın iki yıldır hakkında soruşturma yürütülüyordu. Detayları gazeteci Mehmet Çek aktardı.



Alman Federal Başsavcılığın talebiyle önceki gün Heilbronn kentinde göz altına alınan PKK militanı Abdullah Öcalan hakkında tutuklama kararı verildi.



BÖLGE SORUMLUSUYDU

Hakkında yabancı terör örgütlerini kapsayan 129b maddesi gereğince açılan soruşturmada "Yabancı terör örgütü" üyesi olduğu iddia edilen Öcalan'ın terör örgütü PKK'nın Almanya'da güneyinde yer alan birçok kenti kapsayan "bölge sorumlusu" öldüğü ve PKK adına çalışmalar yürüttüğü öne sürüldü. Öcalan 1993 yılında İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla PKK'nın Almanya'daki faaliyetlerinin yasaklanmasına rağmen, şu ana kadar PKK adına çalışmalar yürütmekle suçlandı.

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