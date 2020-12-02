Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi. Peki arşivde neler yer alıyor? PKK'nın hücreleri nasıl tespit edildi? PKK hangi saldırıları nasıl planladı? Detayları A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Yıldırım-7 Operasyonu, Diyarbakır'ın Lice ilçe kırsalında yürütülüyor ve bu kapsamda 3 Ekim'de bir grup PKK'lının tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Yapılan hava harekatı neticesinde aralarında kırmızı listede bulunan bir PKK'lıyla birlikte 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etksiz hale getirilen PKK'lıların ve imha edilen mağaralarda dijital dökümanlar ortaya çıktı. Yaklaşık 20 yıllık olduğu değerlendirilen arşivin içerisinde çok çarpıcı bilgiler bulundu. Özellikle 2013 yılında örgüte katılıp daha sonra da tekrar Türkiye gelen 9 PKK'lı olduğu tespit edildi.

PKK'nın hücreleri nasıl tespit edildi? PKK hangi saldırıları nasıl planladı? Detayları A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.