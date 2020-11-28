PKK terör örgütünden Ermenistan itirafı

Terör örgütü PKK'nın Ermenistan askerleriyle birlikte Karabağ'da Azerbaycan'a karşı savaştığı ortaya çıktı. Bu skandal olayı PKK'nın sözde yöneticisi itiraf etti. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri, teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti. A Haber muhabiri Rüya Akkuş bu skandal olayla ilgili ayrıntıları A Haber canlı yayınında anlattı.

"ERMENİSTAN'DA BİZE KUZEY IRAK'TA DESTEK VERİR"

Akkuş, son zamanlarda PKK terör örgütünde çözülmenin hızladığını ve yeni terörist bulmakta zorlanan örgütün sözde yöneticilerinin "Eğer biz Ermenistan'a Karabağ'da destek verirsek, Ermenistan'da bize Kuzey Irak'ta destek verir' düşüncesiyle Ermenistan'ın saflarına katıldığını ifade etti. Öte yandan Türkiye'nin Ermenistan ile PKK terör örgütünün iş birliği yaptığı iddialarına kulak tıkayan ve reddeden ülkelerin bu flaş gelişme sonrası ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK HER ZAMAN ERMENİSTAN'IN YANINDA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasının sözde yöneticilerinden Layika Gültekin, örgütün yayın organında itiraf gibi söylemlerde bulundu. "Karabağ'a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz" diyen Gültekin'in, teröristlerin Azerbaycan'a karşı savaştığını ifade etti.

Böylelikle PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun operasyonları nedeniyle terör örgütünden kaçışların arttığını, örgütün içinde büyük çözülmelerin yaşandığını belirtti.

Katılımın iyice azaldığını, örgütün hareket serbestisini yitirdiğini ifade eden kaynaklar, PKK/KCK terör örgütünün Karabağ'da Ermenistan'ın yanında yer alarak Ermenistan'ın Irak'ın kuzeyinde kendilerine destek vermesini amaçladıklarını, eleman eksikliğini kadın ve gençleri öne sürerek kapatmak gibi alçakça bir planı uygulamaya çalıştıklarını vurguladı.

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