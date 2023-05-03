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PKK Avrupa'da Türk seçmenlere saldırdı! Fransız polisi PKK yandaşlarına göz mü yumuyor?

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 14:51
Güncelleme:03.05.2023 14:53
PKK yandaşları, Avrupa'da sandığa giden Türklere saldırıyor. Fransız polisi ise saldırılara seyirci kalıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.
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