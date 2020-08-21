Son dakika haberi... Piyasalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini bekliyor. Peki bu müjde doğal gaz ya da petrol mü? Açıklanmasına saatler kala tahminler müjdenin enerji konusunda olduğu yönünde. Bütün işaretler o noktayı gösteriyor ve önemli bir rezerv bulunduğu söyleniyor. Fatih Gemisi Romanya-Bulgaristan-Türkiye’nin münhasır ekonomik bölge sınırında o üçgen içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bulunan rezervin çok önemli olduğu Türkiye’nin 30-40 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağı hatta belki ihracat imkanının bile çıkabileceği konusunda görüşler var. Bu durum eğer böyle gerçekleşirse gelecekte nasıl bir Türkiye ekonomisi görülüyor? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Piyasalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini bekliyor. Peki bu müjde doğal gaz ya da petrol mü? Açıklanmasına saatler kala tahminler müjdenin enerji konusunda olduğu yönünde. Bütün işaretler o noktayı gösteriyor ve önemli bir rezerv bulunduğu söyleniyor. Fatih Gemisi Romanya-Bulgaristan-Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge sınırında o üçgen içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bulunan rezervin çok önemli olduğu Türkiye'nin 30-40 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağı hatta belki ihracat imkanının bile çıkabileceği konusunda görüşler var. Bu durum eğer böyle gerçekleşirse gelecekte nasıl bir Türkiye ekonomisi görülüyor? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İşte o açıklamaların satır başları;

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakan Albayrak'ın açıklamalarının ekonomik anlamda son derece önemli olduğunu 'eksen kayması' ifadesinde gerçekten ekonomiyi değiştirecek bir yapıda açıklamaların olacağını düşünüyorum.

Türkiye her sene gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 10'u kadar bir enerji faturası ödüyor. Petrol doğal gaz enerji fiyatlarındaki her 10 dolarlık artış ülkeye maliyeti 3 milyar dolar. Dolayısıyla özellikle bu tarafta bu maliyetleri azaltması cari işlemler açığımızın milli gelire oranı azalacak. Döviz kuru üzerindeki baskıyı azaltacak. Yatırım ve tüketim tarafında bir artışa neden olacak. Ekonomik anlamda son derece önemli.

Girdi maliyetlerin düşmesine bağlı olarak sanayinin yeniden şekillenmesine yol açacak. Dolayısıyla Türkiye her anlamda hem enerji artık ihracatçısı konumuna belki gelecek. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle beraber özellikle Mavi Vatan sonucunda ortaya çıkabilecek enerji petrol doğal gaz Türkiye'yi bu anlamda belki enerji ihracatçısı konumuna getirecek. Dolayısıyla özellikle enerji tarafında fakir olan Avrupa burayla olan ilişkilerde Türkiye'nin elini daha da kuvvetlendireceğini düşünüyorum.