21 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimi! Haksız tahrik indirimi hangi durumlarda verilir?
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme sanık Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uyguladı, sanığa 23 yıl hapis cezası verildi. Pınar Gültekin'i katleden Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrikle' 23 yıla indirildi. Katil 14,5 yıl hapis yatacak. Peki bu karar nasıl verildi? Detayları A Haber canlı yayınına konuk olan avukat Devrim Nur Kayabalı değerlendirdi.