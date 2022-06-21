Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimi! Haksız tahrik indirimi hangi durumlarda verilir?

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme sanık Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uyguladı, sanığa 23 yıl hapis cezası verildi. Pınar Gültekin'i katleden Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrikle' 23 yıla indirildi. Katil 14,5 yıl hapis yatacak. Peki bu karar nasıl verildi? Detayları A Haber canlı yayınına konuk olan avukat Devrim Nur Kayabalı değerlendirdi.

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