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Pfizer/BioNTech'in aşısında flaş gelişme

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Giriş: 18.11.2020 17:28
Güncelleme:18.11.2020 17:37
Son dakika haberi... Pfizer ile BioNTech'in koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı. Amerikan ilaç firması Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşı verilerinin FDA'ye birkaç gün içerisinde acil kullanım onayı için sunulacağı bildirildi. Detayları A Haber'e konuk olan Araştırmacı akademisyen Bülent Yavuz aktardı.

Pfizer ile BioNTech'in koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı.

NPR'da yer alan habere göre, Amerikan ilaç firması Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech, sonuçlar yüzde 95 etkinlik gösterdiğinden Covid-19 aşı verilerinin FDA'ye birkaç gün içerisinde acil kullanım onayı için sunulacağı bildirildi.

EN YAYGIN VE ÖNEMLİ YAN ETKİ

Aşı 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildi. Çalışmada görülen en yaygın ve önemli yan etki, ikinci aşı dozundan sonra yüzde 3.8 oranında yorgunluk oldu. Şirket, ciddi bir güvenlik endişesinin gözlemlenmediğini belirtti.

"8 AYLIK TARİHİ YOLCULUKTA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Çalışma sonuçları, bu yıkıcı pandemiyi sona erdirmeye yardımcı olabilecek bir aşıyı öne çıkarmak için bu 8 aylık tarihi yolculukta önemli bir adımı işaret ediyor" diye konuştu.

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