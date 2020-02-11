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11.02.2020

Pentagon'un bütçe talebinde skandal PKK-YPG detayı: 200 milyon dolar fon istediler

Pentagon, 2021 mali yılı için Kongreden 69 milyar doları savaş fonu olarak bilinen "Deniz Aşırı Muhtemel Operasyonlar", 35,1 milyar doları "Enerji Bakanlığı ve diğer kurumların savunmaya ilişkin harcamaları", 636,4 milyar doları ise "temel savunma bütçesi" olmak üzere toplam 740,1 milyar dolar bütçe talebinde bulundu. YPG/PKK terör örgütü dahil Suriye'de ABD'nin desteklediği güçler için 200 milyon dolar fon talebinde bulunuldu. Diğer taraftan 200 milyon doların ise terör örgütü YPG/PKK'nın da aralarında bulunduğu ABD'nin desteklediği "Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti" için kullanılacağı belirtildi. ABD şu anda Suriye'de YPG/PKK'nın yanı sıra Suriye'nin güneydoğusunda yer alan El Tanıf üssünde "Muğavir et-Tavra" adlı muhalif gruba eğitim ve silah desteği veriyor.

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