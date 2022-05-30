30 Mayıs 2022, Pazartesi
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Pençe-Kilit'te yaralanan uzman çavuş Muhammed Serttaş şehit oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş Muhammed Serttaş şehit oldu. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde 150'nin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.