Pençe-Kilit şehidine veda! Uzman çavuş Alpay Aras için cenaze töreni

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çatışmada yaralanan altı günün ardından hastanede şehit olan uzman çavuş Alpay Aras için cenaze töreni düzenlendi. Şehit uzman çavuş Alpay Aras'ın naaşı, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi merkez mezarlığında toprağa verilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN