26 Kasım 2022, Cumartesi
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Pençe-Kilit Harekatı'nda iki askerimiz şehit! Bakan Akar Ankara'ya döndü
Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu iki askerin şehit olduğu haberini alan Bakan Akar, kentten hemen ayrılarak Ankara'ya geçti. Milli Savunma Bakanı Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.