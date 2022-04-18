Pençe-Kilit Harekatı neden önemli? Harekatın amacı ne?

Irak'ın kuzeyine 8. Pençe harekatı olan Pençe-Kilit başlatıldı. Savaş uçakları İHA ve SİHA’lar havadan hedefleri vurdu. Bordo-bereliler ise terör yuvalarına sızdı. Harekatın ilk aşamaları başarıyla geçti. Peki harekatın amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli binbaşı Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.

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