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Pençe-Kilit Harekatı neden önemli? Harekatın amacı ne?

A Haber
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Giriş: 18.04.2022 09:35
Irak'ın kuzeyine 8. Pençe harekatı olan Pençe-Kilit başlatıldı. Savaş uçakları İHA ve SİHA’lar havadan hedefleri vurdu. Bordo-bereliler ise terör yuvalarına sızdı. Harekatın ilk aşamaları başarıyla geçti. Peki harekatın amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli binbaşı Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
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