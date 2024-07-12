12 Temmuz 2024, Cuma
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu babasının feryadı yürekleri dağladı
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın şehit olduğunu duyurdu. Öte yandan Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Şehadet haberini alan acılı baba, "Ben de Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin" ifadelerini kullandı.