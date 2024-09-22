Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında sözleşmeli er Maşallah Abakay şehit oldu." açıklamasında bulundu..

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