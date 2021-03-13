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Pazartesi günü Türkiye’de yeni tablo açıklanacak! Haritada renkler değişirse ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2021 15:48
Güncelleme:13.03.2021 15:54
Türkiye’de kontrollü normalleşme dönemi 1 Mart itibariyle başladı. İller vaka sayılarına göre risk gruplarına ayrıldı ve burada tedbirler risk durumlarına göre alındı. Ancak son günlerde vaka sayılarındaki yükseliş korkuya yol açtı. Peki mutasyonlu virüs daha hızlı mı bulaşıyor? Vaka sayıları nasıl seyredecek? Kısıtlamalar genişleyecek mi? Haritada renkler değişecek mi? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına bağlanan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz verdi.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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