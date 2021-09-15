15 Eylül 2021, Çarşamba
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Pakistan’ın Kabil Büyükelçisi Masur Ahmet Han A Haber’e konuştu: Afganistan’da öncelik insani durum olmalı
Afganistan'da, 20 yıllık ABD işgalinin sona ermesinin ardından yeni bir dönem başladı. Peki Taliban'ın açıkladığı geçici hükümetle birlikte bölgeyi neler bekliyor? Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Mansur Ahmed Han A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Mansur Ahmet Han, “Taliban politik çerçevede hareket etmeli. Türkiye’nin rolü istikrar için önem taşıyor. Afganistan’da öncelik insani durum olmalı.” ifadelerini kullandı.