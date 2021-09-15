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Pakistan’ın Kabil Büyükelçisi Masur Ahmet Han A Haber’e konuştu: Afganistan’da öncelik insani durum olmalı

A Haber
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Giriş: 15.09.2021 14:45
Afganistan'da, 20 yıllık ABD işgalinin sona ermesinin ardından yeni bir dönem başladı. Peki Taliban'ın açıkladığı geçici hükümetle birlikte bölgeyi neler bekliyor? Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Mansur Ahmed Han A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Mansur Ahmet Han, “Taliban politik çerçevede hareket etmeli. Türkiye’nin rolü istikrar için önem taşıyor. Afganistan’da öncelik insani durum olmalı.” ifadelerini kullandı.
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