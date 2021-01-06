Son dakika haberi… Pakistan Başbakanı İmran Han A Haber’e konuştu. Han, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere değindi. Batı'da yükselen İslamofobiye tepki gösterdi. Han "Maalesef Erdoğan dışında Müslüman liderler İslamofobi'yi iyi anlatamıyor. Batılı liderler bizim İslam'a verdiğimiz önemi anlamak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Han, Türkiye ile Pakistan arasındaki derinleşen ilişkiler hakkında flaş mesajlar verdi.

Türklerin bu coğrafyayı 600 yıl yönettiğine dikkat çeken Pakistan Başbakanı Han, "Pakistan her durumda Türkiye'nin yanında oldu. Başkan Erdoğan ile birlikte İslamofobi'ye karşı savaşıyoruz. Erdoğan'ın Keşmir konusunda verdiği desteği unutamayız." dedi.

A Haber'e konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han şunları kaydetti:

Pakistan ilk Medine Devleti'nin temellerini örnek alıyor. Pakistan İslam bayrağı altındadır. İslam dünyası daha fazla eğitime odaklanmalı. Mezhepçilik Pakistan'a büyük zarar verdi. Pakistan'daki azınlıklar bizim için eşit vatandaşlardır. Daha önce Batı'da yaşayan biri olarak İslamofobi'yi çok iyi tanıyorum.

"BATILILAR PEYGAMBERİMİZE OLAN SEVGİMİZİ ANLAYAMIYOR ÇÜNKÜ..."

Batı dünyası, Müslümanların tepkisini anlayamıyor. Batı dünyası, İslam'ın düşünce özgürlüğüne karşı olduğuna inanıyor. Batı dünyası saygı ve sevgiden uzakta. Batılılar Peygamberimize olan sevgimizi anlayamıyor, çünkü onlar kendi peygamberlerine bizim davranmadığımız gibi davranmıyor.

"ERDOĞAN DIŞINDA KİMSE İSLAMOFOBİ'Yİ ANLATAMIYOR"

Maalesef Erdoğan dışında Müslüman liderler İslamofobi'yi iyi anlatamıyor. Batılı liderler bizim İslam'a verdiğimiz önemi anlamak istemiyor. İslam liderleri AB ve BM'de sürekli Peygamberimizi anlatmalı. Peygamber Efendimiz tüm Müslümanların kalbinde yaşıyor. Antisemitizm ile mücadele ettikleri kadar İslamofobi ile mücadele etmiyorlar.

"SADECE BİR İSLAM VAR"

Fransa yönetimi İslamofobi'yi önleyemiyor. Fransa terör ile İslam'ı yan yana göstermeye çalışıyor.

İslam düşmanlığının Fransa'ya çok ağır sonuçları olacak. "Fransa'da başörtüsü takan herkes radikal ilan ediliyor" Sadece bir İslam var, o da Peygamber Efendimiz'in getirdiği İslam. Camide Müslümanlar öldürüldüğünde kimse Hristiyan terörü demiyor. Batılılar Peygamber'e hakaretin ne olduğunu kavrayamıyor.

Marjinalize edilen toplum radikalize olur. Fransa yönetimi kendi halkını radikalize ediyor. Macron'un İslam karşıtı söyledikleri saçmalıktan başka bir şey değil.

YÜZ BİNLERCE MÜSLÜMAN KATLEDİLDİ

Hindistan'daki mevcut hükümet Nazi yönetiminden esinlendi. Hindistan yönetimi yüz binlerce Müslümanın katledilmesini izledi Müslümanlar Hint yönetimi tarafından katlediliyor. Modi, Hindistan'daki tüm azınlıklar için tehlikeli. Ben Hindistan'da çok sevilen bir insanım. Modi'nin tüm kampanyalarında Pakistan düşmanlığı var.

PAKİSTAN İSRAİL'İ DEVLET OLARAK TANIMAYACAK

Pakistan, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyecek. Pakistan, İsrail devletini tanımayacak. Filistinlilere hakları verilinceye kadar İsrail'i tanımayacağız. Pakistan'a kimse İsrail hakkında baskı yapamaz.

"ERDOĞAN İLE BİRLİKTE İSLAMOFOBİ'YE KARŞI SAVAŞIYORUZ"

Türkler bu coğrafyayı 600 yıl yönetti. Pakistan her durumda Türkiye'nin yanında oldu. Başkan Erdoğan ile birlikte İslamofobi'ye karşı savaşıyoruz. Başkan Erdoğan'ın Keşmir konusunda verdiği desteği unutamayız. Keşmir konusunda Türkiye dışında başka Müslüman ülke destek vermedi. Türkiye ile ticaretimizi daha da artırmak istiyoruz. Başkan Erdoğan'dan önce Türkiye'nin hali bugünün Pakistan'ı gibiydi.

Türkiye Erdoğan döneminde büyük gelişim sağladı. Türkiye büyük bir güç haline geldi.