20 Ağustos 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Özlem Çerçioğlunu istifaya götüren süreç! CHP’li vekil ve müteahhitlerin rant oyunu
CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu istifaya götüren 6 milyarlık imar rantı ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP'li müteahhitlerin yeşil alanları kentsel dönüşüm adı altında imara açmaya çalıştığı ortaya çıktı.