Özlem Çerçioğlunu istifaya götüren süreç! CHP’li vekil ve müteahhitlerin rant oyunu

CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu istifaya götüren 6 milyarlık imar rantı ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP'li müteahhitlerin yeşil alanları kentsel dönüşüm adı altında imara açmaya çalıştığı ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN