20 Ağustos 2025, Çarşamba

Özlem Çerçioğlunu istifaya götüren süreç! CHP’li vekil ve müteahhitlerin rant oyunu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 10:01
CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu istifaya götüren 6 milyarlık imar rantı ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP'li müteahhitlerin yeşil alanları kentsel dönüşüm adı altında imara açmaya çalıştığı ortaya çıktı.
