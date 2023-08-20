Özgür Özel’in genel başkanlık planı

CHP’de değişim tartışmalarını başlatan İmamoğlu’nun ardından değişim polemiğine katılan ve genel başkanlığa göz kırpan bir isim daha var. Özgür Özel. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özel'e bugüne kadar önemli görevler verdi. Özel Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerdendi. Bu nedenle Özel'in Kılıçdaroğlu'na ihanet ettiğini söyleyenler var. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu döneminde CHP’de hangi görevlere getirildi, Özel Kılıçdaroğlu'na nasıl bayrak açtı?