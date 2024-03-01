Özgür Özel’in Atatürk açıklamaları ve Bahçeli’nin tepkisi! Uzman isim A Haber’de yorumladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Atatürk sizden partisini iktidar yapmasını bekliyor" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ruh sağlığı hakkında kaygılandığını anlattı ve “Atatürk bugünkü CHP'yi görseydi çizmelerini giyer partisi için kurtuluş mücadelesi verirdi." dedi. Teröristlerle demlenen partinin Atatürk’ün partisi olamayacağını vurguladı. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazetesi Murat Özer değerlendirdi.

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