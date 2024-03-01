01 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özgür Özel’in Atatürk açıklamaları ve Bahçeli’nin tepkisi! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Özgür Özel’in Atatürk açıklamaları ve Bahçeli’nin tepkisi! Uzman isim A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2024 11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Atatürk sizden partisini iktidar yapmasını bekliyor" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ruh sağlığı hakkında kaygılandığını anlattı ve “Atatürk bugünkü CHP'yi görseydi çizmelerini giyer partisi için kurtuluş mücadelesi verirdi." dedi. Teröristlerle demlenen partinin Atatürk’ün partisi olamayacağını vurguladı. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazetesi Murat Özer değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’nin tarihsel sapması! Talimatlı Kandil ittifakı...
CHP'nin tarihsel sapması! Talimatlı Kandil ittifakı...
Adana’da karakola pompalı tüfekle saldırı!
Adana'da karakola pompalı tüfekle saldırı!
Mahallemizdeki doktorumuz: Aile hekimi
Mahallemizdeki doktorumuz: Aile hekimi
Bir ihmalin öyküsü! Bir ilde bir doktorun olduğu yıllar
Bir ihmalin öyküsü! Bir ilde bir doktorun olduğu yıllar
Paul Pogba’ya futboldan 4 yıl men!
Paul Pogba’ya futboldan 4 yıl men!
3. Antalya Diplomasi Forumu başlıyor
3. Antalya Diplomasi Forumu başlıyor
Navalni’nin cenaze töreni bugün!
Navalni’nin cenaze töreni bugün!
Kendini yakan ABD’li asker mirasını Filistin’e bağışladı
Kendini yakan ABD’li asker mirasını Filistin’e bağışladı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu’nda
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda
Sinan Akçıl’dan Murat Kurum’a seçim şarkısı
Sinan Akçıl’dan Murat Kurum’a seçim şarkısı
CHP İYİ Partili adayı engelledi!
CHP İYİ Partili adayı engelledi!
Ankara’da Altınok Yavaş’ın dengesini bozdu
Ankara'da Altınok Yavaş'ın dengesini bozdu
Daha Fazla Video Göster