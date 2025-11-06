06 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özgür Özel’in Akın Gürlek iddiaları asılsız çıktı! İşte detaylar…
Özgür Özel’in Akın Gürlek iddiaları asılsız çıktı! İşte detaylar…

Özgür Özel’in Akın Gürlek iddiaları asılsız çıktı! İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2025 09:30
CHP Lideri Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in görevi başındayken başka bir yerden gelir elde ettiğine yönelik iddiaları asılsız çıktı. Akın Gürlek'in söz konusu yönetim kurulu üyeliğinin başsavcılık görevinden önce Adalet Bakan Yardımcısı olduğu döneme denk geldiği ve başsavcılığa atanır atanmaz bu görevden istifa ettiği belirlendi. Özel'in provokatif amaçlı iddiaları bir kez daha çürütüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’in Akın Gürlek iddiaları asılsız çıktı! İşte detaylar…
Şadiye teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi!
Şadiye teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi!
Başkan Erdoğan’a hakaretten soruşturma
Başkan Erdoğan’a hakaretten soruşturma
Akın Gürlek iddiaları asılsız çıktı!
Akın Gürlek iddiaları asılsız çıktı!
6 gazeteci ifadeye çağrıldı
6 gazeteci ifadeye çağrıldı
İsrail soykırımına dijital duvar örüyorlar!
İsrail soykırımına dijital duvar örüyorlar!
ABD-İran yeniden masaya oturur mu?
ABD-İran yeniden masaya oturur mu?
ABD İran’a yeni saldırı hazırlığında mı?
ABD İran’a yeni saldırı hazırlığında mı?
Özgür Özel’den milli değerlere yönelik suçlama
Özgür Özel'den milli değerlere yönelik suçlama
New York Belediye Başkanı Mamdani oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani oldu
Babası ve oğluna yurt dışına çıkış yasağı!
Babası ve oğluna yurt dışına çıkış yasağı!
Kimliği belirsiz 24 Filistinli Toplu mezara defnedildi
Kimliği belirsiz 24 Filistinli Toplu mezara defnedildi
Vali Erol olay yerinden bildirdi: Bir sürücü ve bir operatör göçük altında
Vali Erol olay yerinden bildirdi: "Bir sürücü ve bir operatör göçük altında"
Daha Fazla Video Göster