Özgür Özel’in Akın Gürlek iddiaları asılsız çıktı! İşte detaylar…

CHP Lideri Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in görevi başındayken başka bir yerden gelir elde ettiğine yönelik iddiaları asılsız çıktı. Akın Gürlek'in söz konusu yönetim kurulu üyeliğinin başsavcılık görevinden önce Adalet Bakan Yardımcısı olduğu döneme denk geldiği ve başsavcılığa atanır atanmaz bu görevden istifa ettiği belirlendi. Özel'in provokatif amaçlı iddiaları bir kez daha çürütüldü.

