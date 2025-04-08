08 Nisan 2025, Salı
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Özgür Özel'e 500 bin TL'lik "cunta" davası! A Haber'de anlattı: CHP kurultayı cunta dönemine taş çıkarır
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Başkan Erdoğan’a 'Cuntacı' şeklinde hitap etmesi büyük bir tepkiye yol açtı. Bu sözler sonrası Başkan Erdoğan, Özel’e karşı 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açma kararı aldı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.