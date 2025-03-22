Özgür Özel’den sokak provokasyonu! Dünden bugüne sokak çağrılarının amacı ne?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 106 şüpheli yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından CHP'den peş peşe sokak çağrıları geldi. Hal böyle olunca ülke genelinde sokakları karıştırmak isteyenlere karşı Emniyet birimleri de teyakkuz haline geçti. İşte Analiz haberimiz ve detaylar…

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